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Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 19:05

İstanbul'da Togg Deneyim Merkezi'ne büyük ilgi! 'Hayran kaldım'

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için artık vatandaşlar günleri sayıyor. Zorlu Center Meydan katında açılan Togg Deneyim Merkezi'nde kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu. Yerli otomobille fotoğraf çektiren vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım." dedi.

İstanbul’da Togg Deneyim Merkezi’ne büyük ilgi! ’Hayran kaldım’

VATANDAŞLARDAN TOGG'A BÜYÜK İLGİ!

Zorlu Center Meydan katında açılan Togg Deneyim Merkezi'nde kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu.

İstanbul’da Togg Deneyim Merkezi’ne büyük ilgi! ’Hayran kaldım’

Merkezde Togg'a ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar Togg ile öz çekim yaptı, bazıları Togg'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.

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İstanbul’da Togg Deneyim Merkezi’ne büyük ilgi! ’Hayran kaldım’

Togg Deneyim Merkezi'nde Togg'u inceleyen bir vatandaş, "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım. Hakikaten rakipleriyle yarışır durumda. Yerli olmasından dolayı kesinlikle almak isterim." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Togg Deneyim Merkezi’ne büyük ilgi! ’Hayran kaldım’

Togg'un yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaş da "Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da Togg Deneyim Merkezi’ne büyük ilgi! ’Hayran kaldım’

Edinilen bilgiye göre, 7 bölgede 20 Togg Deneyim Merkezi hayata geçirilecek. İstanbul'da açılan merkez ise Togg Deneyim Merkezlerinin ilki oldu.

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