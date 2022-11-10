Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:54
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
19:05
İstanbul'da Togg Deneyim Merkezi'ne büyük ilgi! 'Hayran kaldım'
Türkiye'nin yerli otomobili Togg için artık vatandaşlar günleri sayıyor. Zorlu Center Meydan katında açılan Togg Deneyim Merkezi'nde kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu. Yerli otomobille fotoğraf çektiren vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım." dedi.