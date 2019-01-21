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  • İstanbullular merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullular merakla bekliyor! 'nde sona gelindi...

İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan 'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali ise havadan görüntülendi.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 21.01.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 09:47
İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

'nin yapım aşamasında sona doğru gelindi. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin restoran bölümünün üç parçası da monte edildi.

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

Kulenin çevre düzenleme çalışmaları da devam ederken, kulede gelinen son durum havadan görüntülendi.

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İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

Büyük Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

Görüntülerde çalışmaların hızla devam ettiği görülüyor. Öte yandan, kule, muhteşem İstanbul manzarasıyla kendine hayran bıraktı

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

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İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

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