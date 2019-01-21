İstanbullular merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

İstanbullar merakla bekliyor! Çamlıca Kulesi'nde sona gelindi...

Büyük Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.