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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

İstatistik Kurumu (), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 14:58
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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

İşte il il 'deki yabancı sayısı... İlk sıradaki şehir diğerlerine fark attı...

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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

Şehir: Bitlis

Yabancı sayısı: 150

Şehir: Tunceli

Yabancı sayısı: 164

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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

Şehir: Bingöl

Yabancı sayısı: 311

Şehir: Hakkari

Yabancı sayısı: 356

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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

Şehir: Ardahan

Yabancı sayısı: 377

Şehir:Muş

Yabancı sayısı: 379

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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

Şehir: Bayburt

Yabancı sayısı: 387

Şehir: Siirt

Yabancı sayısı: 489

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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

Şehir: Artvin

Yabancı sayısı: 521

Şehir: Osmaniye

Yabancı sayısı: 550

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İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

Şehir: Iğdır

Yabancı sayısı: 564

Şehir: Şırnak

Yabancı sayısı: 644

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