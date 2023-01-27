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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı
Giriş Tarihi: 27.01.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 19:26

İşte Türkiye'nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı

Türkiye bugün 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında önemli bir adımı daha attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesisi açılışı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 20 yılda maden ihracatının 10 kat arttığını ifade ederken, Bakanlık da 'Türkiye'nin Altın Şehirleri' başlığıyla en çok altın üretimi yapan ilk 5 şehri paylaştı.

İşte Türkiye’nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6.5 milyar dolar değerinde altın keşfinin yapıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden tesisinin açılışını yaparak ilk külçe altını döktü.

İşte Türkiye’nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı

Türkiye'nin tarihi 'altın' adımının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bakanlık da en çok altın üretimi yapılan ilk 5 şehri sosyal medya hesabından paylaştı.

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İşte Türkiye’nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022 yılında 6,5 milyar dolarlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Son 20 yılda maden ihracatımızı yaklaşık 10 kat artırdık." dedi.

İşte Türkiye’nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuşan Bakan Dönmez, Bilecik'e madencilik alanında önemli bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İşte Türkiye’nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı

Daha düne kadar etrafındaki büyükşehirlerin gölgesinde kalan Bilecik'in, AK Parti iktidarlarının altyapı yatırımları sayesinde cazibe merkezine dönüştüğünü anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

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