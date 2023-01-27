Giriş Tarihi: 27.01.2023 19:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
19:26
İşte Türkiye'nin altın şehirleri: Bakanlık o listeyi paylaştı! Tam 10 kat arttı
Türkiye bugün 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında önemli bir adımı daha attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesisi açılışı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 20 yılda maden ihracatının 10 kat arttığını ifade ederken, Bakanlık da 'Türkiye'nin Altın Şehirleri' başlığıyla en çok altın üretimi yapan ilk 5 şehri paylaştı.