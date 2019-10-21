Kapıkule'den günlük araç çıkış sayısı rekora ulaştı

"BEKLEME SÜRESİNİ MİNİMİZE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Tır şoförleri ve ihracatçıların tır parkları sayesinde insani şartlara kavuştuğunu anlatan Turagay, şöyle devam etti:

"Çeşitli söylentiler oluyor. '3 gün, 5 gün, 10 gün bekliyoruz' diye. Bunların üzerine gidiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yaptığımız hesaplamalara göre şu anda maksimum bekleme süreleri 20, 21, 22 saat civarında ya da bir gün civarında. Tabi bunlar da çok fazla bunu da aşağı çekmemiz lazım. Bunun için hep beraber, özel sektörümüzle, ihracatçılarımızla beraber bir çözüm yolunu bulmamız lazım. Eleştiri en kolayı ama arkadaşlarımızın gayretle çalıştığının farkındayım. Bu iş uluslararası bir iş birliğine dayanıyor. İnşallah Bulgar tarafıyla olan bu samimi ve dostluk ilişkimizi sahaya da yansıtacağız."