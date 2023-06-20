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Haberler Galeri Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi
Giriş Tarihi: 20.06.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 13:26

Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi

Karne hediyesi teşvik programı ile milyonlarca öğrencinin gündeminde. Yaz tatiline giren öğrenciler geçtikleri eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri başarının tadını çıkarıyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Başarı Teşvik Programı kapsamında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri sınıflarında ve okullarında başarılı olmaları durumunda 6 bin 800 liraya varan ödemeler alacak. Karne parası takdir, teşekkür alana, LGS ve YKS'de derece yapana, sınıfında sıralamaya girene ayrı ayrı hesaplanacak. İşte, devletten karne hediyesi ödemeleri…

Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi

Sınıflarında ilk 3, okullarında ilk 5'e giren başarılı öğrenciler Başarı Teşvik Programı kapsamında sosyal yardıma ek olarak devletten karne hediyesi ödeme alacak. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan destek programının Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması bekleniyor. Başarılı öğrencileri destekleyecek proje kapsamında ödenecek karne parası ilkokuldan üniversiteye farklı destek ödemeleri içeriyor. İşte, programın detayları…

Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYORUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi açıkladığı en büyük projeler arasında yer alan Aile ve Gençlik Bankası, sosyal ve dijital bir platform olacak. Bu platform öğrencilere, çocuklara, gençlere, ailelere, ev hanımlarına eğitim, sigortalılık, iş imkanı konularında destek sağlayacak.

Yaz tatiline giren öğrencilere karne sürprizi olacak Başarı Teşvik Programı bu kapsamda değerlendiriliyor.

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Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi

Başarı Teşvik Programı, sosyal yardım desteği alan öğrencileri başarılı olmaları durumunda destekleyecek. Asgari ücretin baz alındığı destekte yeni asgari ücretin açıklanması ardından karne hediyesi de arttı.

Temmuz zammı ile net 11 bin 402 TL olan asgari ücretin yüzde 60'ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.

Peki, kimler yararlanacak?

Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi

Başkan Erdoğan projenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz."

Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi

"Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız."

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