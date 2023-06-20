Karne hediyesi Başarı Teşvik Programı ile geliyor: 6 bin 800 TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine devletten karne parası müjdesi

Giriş Tarihi: 20.06.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 13:26

Karne hediyesi teşvik programı ile milyonlarca öğrencinin gündeminde. Yaz tatiline giren öğrenciler geçtikleri eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri başarının tadını çıkarıyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Başarı Teşvik Programı kapsamında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri sınıflarında ve okullarında başarılı olmaları durumunda 6 bin 800 liraya varan ödemeler alacak. Karne parası takdir, teşekkür alana, LGS ve YKS'de derece yapana, sınıfında sıralamaya girene ayrı ayrı hesaplanacak. İşte, devletten karne hediyesi ödemeleri…