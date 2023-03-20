Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:43

Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanan yeni destek paketini 17 Mart'ta açıklamıştı. Bakanlık yaptığı açıklamanın ardından merak edilen "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" başlığı altında en çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.