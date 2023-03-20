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Haberler Galeri Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:43

Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanan yeni destek paketini 17 Mart'ta açıklamıştı. Bakanlık yaptığı açıklamanın ardından merak edilen "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" başlığı altında en çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 17 Mart'ta açıklanan kentsel dönüşüm için maliklere, yüklenici ve konut üreticilerine yönelik hazırlanan destek paketleriyle ilgili merak edilen 10 soru ve cevabı, Bakanlığın resmî sosyal medya hesabından tek tek açıklamalı olarak anlatıldı.

Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...

KONUT İNŞALARI İLE EŞ ZAMANLI OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI DA DEVREYE GİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde geçici ve kalıcı konutlarla ilgili inşa sürecini aralıksız yürütürken bir taraftan da eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm programını sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar hızla sürdürülüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânları sağlanıyor.

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Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...

Daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...

EN ÇOK MERAK EDİLENLER YANIT BULDU

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketinde kamuoyu tarafından merak edilen "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" başlığı altında şu soru ve cevaplarına yer verildi:

Kentsel dönüşümde dev adım! Her daire için ayrı kredi: İşte faiz ve vade hesapları...

1) Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1.49 faiz oranının 0.70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.

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