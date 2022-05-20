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Haberler Galeri Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:33

Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!

Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesinin ardından gözler kamu bankalarından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 10 yıla kadar vade seçeneği ve düşük faiziyle dikkatleri üzerine çeken kredinin detayları bu noktada merak konusu haline geldi. "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları ise son dönemde yanıt arayan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında üç ayrı kredi kampanyasını duyurmuştu. Peki, 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!

0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları ile ilgili araştırmalar binlerce vatandaşın gündemine gelmeye devam ediyor. Son kabine toplantısı ardından müjdelenen yeni kredi paketiyle beraber düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmak amaçlanıyor. Şimdilerde ise gözler "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtında. İşte 0,99 faizli konut kredisi veren bankalar ve başvuru şartları, tarihleri gibi merak edilenler...

Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!

SON DAKİKA HABERLERİ | KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2 YENİ KAMPANYA İLE DÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:

İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.

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Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!

İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!

HEM TL'NİN CAZİBESİ ARTACAK HEM DE VATANDAŞ UYGUN FAİZLİ KONUT SAHİBİ OLACAK

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu kampanya aynı zamanda 120 ay vadeli 0.89 faizli konut kredisi kapsamında, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik eden bir paket olarak dikkat çekti.

Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!

0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: KAR 400 BİN TL'Yİ BULACAK

Vatandaşların en çok merak ettiği, '0.89 ve 0.99 konut kredisi kampanyaları cebe nasıl yansıyacak' sorusu yanıt buldu. İşte çekilecek krediye göre kalem kalem aylık ve toplam geri ödeme miktarlarıyla beraber yeni hesaplar...

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