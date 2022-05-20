Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:33

Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi!

Milyonları ev sahibi yapacak 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesinin ardından gözler kamu bankalarından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 10 yıla kadar vade seçeneği ve düşük faiziyle dikkatleri üzerine çeken kredinin detayları bu noktada merak konusu haline geldi. "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları ise son dönemde yanıt arayan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında üç ayrı kredi kampanyasını duyurmuştu. Peki, 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...