Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:22

Uzun vadeli ve düşük faizli seçenekleriyle bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank, Akbank ve diğer bankalar resmi siteleri üzerinden kampanyalarını duyururken öte yandan "Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için geçtiğimiz günlerde konut kredilerinde indirim müjdesi verilmişti. İşte 2022 kredi faiz oranlarında son durum ve detaylar...