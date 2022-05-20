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Haberler Galeri Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:22

Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

Uzun vadeli ve düşük faizli seçenekleriyle bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank, Akbank ve diğer bankalar resmi siteleri üzerinden kampanyalarını duyururken öte yandan "Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için geçtiğimiz günlerde konut kredilerinde indirim müjdesi verilmişti. İşte 2022 kredi faiz oranlarında son durum ve detaylar...

Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

Taşıt, konut veya çeşitli ihtiyaçlar sebebiyle kredi çekmek isteyen binlerce vatandaş gün içinde Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank, Akbank kredi faiz oranları araştırmasına çıktı. Bankaların düşük faizli uzun vadeli seçenekleriyle kampanyaları yakından takip ediliyor. Öte yandan "Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları listesi ve detaylar...

Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71

TAŞIT KREDİSİ: sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61

KONUT KREDİSİ 1.2

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Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.29

TAŞIT KREDİSİ 1.59

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79

Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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