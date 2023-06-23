Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak: İşte yeni faiz oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını 1 Temmuz'dan geçerli olacak şekilde yükseltti. TCMB, 'Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. TCMB'nin konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 'Referans oran' tanımı '32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve bu Tebliğin 20/A maddesine göre ilan edilen oranı,' şeklinde yeniden belirlendi. Referans oran Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilecek. Ancak, ilgili ayın sondan beşinci iş gününden sonra aynı ayda Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oran toplantının yapıldığı tarihteki en güncel veriler çerçevesinde hesaplanarak ilan edecek. İlan tarihi itibarıyla hesaplanan referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenecek. Tebliğ ile birlikte kredi kredi kartı işlemlerinde uygulanacak referans oran yüzde 0,81'den yüzde 1,36'ya gelirken, azami akdi faiz oranı Türk lirası için yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e, yabancı para için yüzde 1,09'dan yüzde 1,53'e çıkarıldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı ise Türk lirası için yüzde 1,66'dan yüzde 2,21'e, yabancı para için yüzde 1,39'dan yüzde 1,83'e yükseltildi.