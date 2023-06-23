Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak: İşte yeni faiz oranları...

Tebliğ ile "Referans oran" tanımı "32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve bu Tebliğin 20/A maddesine göre ilan edilen oranı," şeklinde yeniden belirlendi.