Kritik ziyaretin yeni ’yatırım fırsatları’ doğurması bekleniyor

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER'İN TÜRKİYE ZİYARETİNİN YENİ "YATIRIM FIRSATLARI" DOĞURMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, siyasi temaslarda bulunmak üzere 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi planlanıyor.

Yalçındağ, söz konusu ziyaret ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk ve Alman iş dünyası temsilcilerinin daha yakın çalışmasının önemine işaret eden Yalçındağ, özellikle Kovid-19 salgının, dünya ticaretinde "friendshoring (ticareti ve yatırımı dost ile yap)" ve "nearshoring (tedarikini ve yatırımını yakın coğrafyadan yap)" kavramlarını öne çıkardığını dile getirdi.

Yalçındağ, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bölgelerin toparlanması konusundaki işbirliği beklentisine ilişkin, "İnsan yatırımının en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Alman firmalarla işbirliği yaparak bölgedeki eğitimli insan potansiyelini değerlendirmek için çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, bölgenin altyapısının yeniden inşa edilmesi sürecinde, geleceğin standartlarını karşılayacak şekilde planlanmasını önemsiyoruz. Akıllı şehir konseptinin, çevreci ve yeşil enerji odaklı şehirlerin oluşturulması için Alman ortaklarımız ile yakın çalışmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARİ ORTAKLARINDAN"

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi'nin, iki ülke arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi, ticaret ve yatırımı teşvik etmeyi hedeflediğini vurgulayan Yalçındağ, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri olarak öne çıkmaya devam ettiğini bildirdi.

Yalçındağ, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının geçen yıl 21,9 milyar dolar, Almanya'dan ithalatın ise aynı dönemde 28,7 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "Türkiye ile Almanya'nın 2023 yılı ticaret hacmi 50,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu hacmin gerçek potansiyelimizi yansıttığını düşünmüyorum. İki ülke arasındaki potansiyelin daha fazla olduğunu biliyor ve adımlarımızı bu çerçevede atıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında makinelerden örme giyim eşyasına, elektrikli cihazlardan demir veya çelik eşyaya kadar çeşitli ürünlerin öne çıktığını belirten Yalçındağ, Almanya'dan ise makineler, plastikler, hava taşıtları, demir ve çelikten eşya, eczacılık ürünleri ile optik cihazların ithal edildiğini kaydetti.