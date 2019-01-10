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'da eski eş dehşeti

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 10.01.2019 18:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 18:04
Kütahya'da eski eş dehşeti

'da bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Kütahya'da eski eş dehşeti

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden (40) ile (35), 30 Ağustos Mahallesi'nde otomobil içinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

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Kütahya'da eski eş dehşeti

Tartışmanın büyümesi üzerine Sarı, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Erdoğan'a ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı.

Kütahya'da eski eş dehşeti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da eski eş dehşeti

Ağır yaralanan kadın, 112 acil servis ekiplerince, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da eski eş dehşeti

Vücudunun çeşitli bölgelerine 3 merminin isabet ettiği belirlenen , müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'da eski eş dehşeti

Olayı gerçekleştiren , suç aleti tabancayla Abdurrahman Karaa Bulvarı'nda asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

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