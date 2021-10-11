Lüks araba fiyatına Sivas Kangalı! O ülkelerden talep yağıyor

Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 50 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 350 bin liraya kadar satılabiliyor. 'ARAP ÜLKELERİNDEN OLDUKÇA TALEP GÖRMEKTE' 'YURTDIŞINDAN O FİYATLARI GÖRMESİ BİZİ ONURLANDIRMAKTADIR' 'YETİŞKİN SİVAS KANGALLARI 40-50 BİN DOLAR CİVARINI GÖRÜYOR' Taşdelen, 'Yetişkin köpeklerimiz 40-50 bin dolar civarında fiyat görmektedir. Fakat biz yabancı ülkelere yavrulardan temin etmeyi düşünüyoruz. Tabi ki yavrularımızın da yurt dışına çıkması için bir takım izinleri var. İzinlerimiz olursa yurtdışına göndereceğiz. Tabi yine sıcak ülkelere göndermemek şartıyla. Yurtiçinde de araba ve ev fiyatlarına satılıyor. 250-350 bin lira arasında fiyat görüyor. Tabi bunlar bizim damızlıklarımız oldukları için vermiyoruz' diye konuştu.