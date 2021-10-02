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Haberler Galeri Marketten ucuz bostan! 4'te 1 fiyatına taze ve doğal sebze
Giriş Tarihi: 02.10.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 07:47

Marketten ucuz bostan! 4'te 1 fiyatına taze ve doğal sebze

Marketlerde fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı denetimleri ve hal yasası hazırlıkları devam ederken marketlerin ve pazarların fiyatlarına karşın en ekonomik ve doğal alışverişin adresi bostanlar ve doğal tarım arazileri oldu.

MUSTAFA KAYA
Marketten ucuz bostan! 4’te 1 fiyatına taze ve doğal sebze

Bostanlardaki bazı ürünlerin fiyatı ile marketlerin sattığı ürünler arasında en az 4 kat fark olduğu görüldü. İstanbul Yedikule'deki bostanlarda yetiştirilen sebzeler, market zincirlerine göre bazı ürünlerde 4-5 kat daha ucuza ürün veriyor. Bostan yetiştiricisi Dursun Kaplan, geleceğin tarımda olduğunu, ürettikleri ürünlerin market fiyatlarından hem daha ucuz hem daha taze olduğunu söyledi. Bölgede, 300 dönümlük alanda 33 bahçıvan bostan ekiyor.

Marketten ucuz bostan! 4’te 1 fiyatına taze ve doğal sebze

İstanbul'un sur dibinde bulunan doğal tarım arazilerinden birisi olan Yedikule bostanı önemli bir yere sahip olurken en az 300 dönümlük sur dibi bostandaki bahçıvanlar ürünleri yetiştirdikten sonra pazara ve marketlere sattıkları gibi vatandaşlara da doğal olarak satış yapıyorlar. Yedikule sur dibindeki 12 dönümlük bostanı bulunan ve Yedikule Bostancılar Dernek Başkanı olan Dursun Kaplan, yetiştirdikleri ürünleri en az dörtte bir fiyatına direk parakende olarak vatandaşlara sattıklarını belirtti.

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Marketten ucuz bostan! 4’te 1 fiyatına taze ve doğal sebze

BOSTANDA ÜRETİLEN ÜRÜNLER HEM DOĞAL HEM TAZE VE UCUZA TÜKETİLİYOR

İnsanların hem doğal hem de ucuz ve taze sebze tüketmelerini sağladıklarını belirten Dursun Kaplan, "Bostanımızda mümkün olduğunca doğal gübreden organik ürünler yetiştiriyoruz. İstanbul'un bir çok bölgesinden gelen müşterilerimiz var. Bostanda ürettiğimiz ürünler ile marketler arasında en az dört kat fark var. Çünkü biz ürettikten sonra pazarcılar ve marketler gelip bizden alıyorlar"

Marketten ucuz bostan! 4’te 1 fiyatına taze ve doğal sebze

"Biz onlara Domates'i 5 TL'ye onlar 8-10 TL'ye, Rokayı, Tereyi, Naneyi, Yeşil soğanı 1 TL'ye veriyoruz onlar 3 TL'ye , maydanozu 0.75'e onlar 2 TL'ye Kıvırcık ve Marul'u 2 TL'ye onlar 8 ila 10 TL'ye , Semiz otunu 2 TL'ye onlar 5-7 TL'ye , Salatalık Patlıcan, Taze Fasulye, Kabak, biberi 5 TL'ye onlar salatalığı 10, biberi 10, patlıcanı 12, fasulyeyi 29.90 ve kabağı 10 TL'ye satıyorlar. Bizim ürettiğimizi 1 teleden alıp üzerine 1 tl ekleyip markete satıyorlar onlarda 2 TL ekleyip vatandaşa 3-5 TL'ye satıyorlar. Vatandaş markete gideceğine bostandan direk aldığında dört kat daha ucuza ve kaliteli taze ürüne sahip olacak ve sağlıklı beslenecek. Çünkü hayvan gübresini organik olarak kullanıyoruz. İnsanlar yerinden alacağı bu ürünlerle daha zararsız ve sağlıklı beslenir." dedi.

Marketten ucuz bostan! 4’te 1 fiyatına taze ve doğal sebze

300 DÖNÜMLÜK ALANDA 33 BAHÇIVAN BOSTAN EKİYOR

İstanbul'un sur dibi olarak bilinen 300 dönümlük alanda 33 bahçıvanın bostancılık yaptığını belirten Dursun Kaplan, "Ben İstanbul'da 30 yıldır sur dibi bostancılığı yapıyorum. Benimle birlikte 33 bahçıvan İstanbul'a toprağa ekim yapıp mahsül alarak vatandaşlara ucuz sebze doğal ve organik ürün yetiştiriyor.

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