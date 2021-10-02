Marketten ucuz bostan! 4’te 1 fiyatına taze ve doğal sebze

"Biz onlara Domates'i 5 TL'ye onlar 8-10 TL'ye, Rokayı, Tereyi, Naneyi, Yeşil soğanı 1 TL'ye veriyoruz onlar 3 TL'ye , maydanozu 0.75'e onlar 2 TL'ye Kıvırcık ve Marul'u 2 TL'ye onlar 8 ila 10 TL'ye , Semiz otunu 2 TL'ye onlar 5-7 TL'ye , Salatalık Patlıcan, Taze Fasulye, Kabak, biberi 5 TL'ye onlar salatalığı 10, biberi 10, patlıcanı 12, fasulyeyi 29.90 ve kabağı 10 TL'ye satıyorlar. Bizim ürettiğimizi 1 teleden alıp üzerine 1 tl ekleyip markete satıyorlar onlarda 2 TL ekleyip vatandaşa 3-5 TL'ye satıyorlar. Vatandaş markete gideceğine bostandan direk aldığında dört kat daha ucuza ve kaliteli taze ürüne sahip olacak ve sağlıklı beslenecek. Çünkü hayvan gübresini organik olarak kullanıyoruz. İnsanlar yerinden alacağı bu ürünlerle daha zararsız ve sağlıklı beslenir." dedi.