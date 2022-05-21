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Haberler Galeri MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 07:00

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Tüm gözler Temmuz ayına çevrilirken bilindiği üzere yapılacak zamlarda belirleyici faktör enflasyon oranı olacak. Şimdiye kadarki süreçte 4 aylık enflasyon verisi açıklanmış olup Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Son olarak; Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki; Temmuz ayı en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur ve emekli zammı son dakika gelişmeleri.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı/emekli zammı için gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bu noktada; milyonlarca vatandaş Temmuz ayını bekliyor. Temmuz ayında memur ve emeklilere enflasyon oranına göre zam yapılacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanmış olup şimdi sırada Mayıs ve Haziran verileri yer alacak. Peki; en yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur ve emekli zammı 2022 son dakika gelişmeleri.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 38

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Gelirler de şöyle değişecek:

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 496 liraya ulaşacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.

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