SON DAKİKA

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Tüm gözler Temmuz ayına çevrilirken bilindiği üzere yapılacak zamlarda belirleyici faktör enflasyon oranı olacak. Şimdiye kadarki süreçte 4 aylık enflasyon verisi açıklanmış olup Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Son olarak; Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki; Temmuz ayı en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur ve emekli zammı son dakika gelişmeleri.