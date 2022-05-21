SON DAKİKA

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.