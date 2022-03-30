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Haberler Galeri Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 18:22

Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!

Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler bir bir çıkıyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılan tarihi zamla birlikte başlayan süreç Temmuz ayı ile birlikte önemli ölçüde tamamlanacak. Emekliler, memurlar, işçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'liler için beklentiler de karşılanmış olacak. Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor. Ancak Temmuz ayı ile birlikte gündeme gelecek çok önemli konular da bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları ile birçok vatandaş Temmuz ayını beklemeye başladı. İşte detaylar!

FARUK ERDEM
Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT’liler için yeni hesap!

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak, statüsünü değiştirecek devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim belli olmaya başladı. Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konunun çözülmesi bekleniyor.

Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT’liler için yeni hesap!

EMEKLİLERE TEMMUZ ZAMMI

Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor. Toplamda ödenen ikramiye ise 2.200 TL. maaşı ne olursa olsun tüm emekliler bu parayı hesaplarında görüyor.

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Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT’liler için yeni hesap!

Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı, ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak. Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor

Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT’liler için yeni hesap!

Yine emekliler ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL'ye çıkartılmasını da bekliyor. İkramiye ile ilgili gelişmeler Ramazan ayı içinde netleşecek.

Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT’liler için yeni hesap!

Emekliler Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte yılın ikinci zammını da alacaklar. Burada ilki iki aylık gerçekleşmelere bakıldığında yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu olabilecek. Ancak yılbaşında olduğu gibi bir ek artış kararı da gelebilir.

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