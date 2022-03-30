Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT’liler için yeni hesap!

Giriş Tarihi: 30.03.2022 18:15
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
18:22
Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler bir bir çıkıyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılan tarihi zamla birlikte başlayan süreç Temmuz ayı ile birlikte önemli ölçüde tamamlanacak. Emekliler, memurlar, işçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'liler için beklentiler de karşılanmış olacak. Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor. Ancak Temmuz ayı ile birlikte gündeme gelecek çok önemli konular da bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları ile birçok vatandaş Temmuz ayını beklemeye başladı. İşte detaylar!