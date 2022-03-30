Milyonlara temmuz zammı: İşte emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT’liler için yeni hesap!

Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı, ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak. Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor