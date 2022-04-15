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Haberler Galeri Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte yıllık izin ve maaş rehberi: Bu detaylara dikkat
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:11

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte yıllık izin ve maaş rehberi: Bu detaylara dikkat

Yıllık ücretli izin bütün çalışanların hem yasadan hem de Anayasa'dan kaynaklanan bir hakkı. çalışanın önemli bir hakkı. Dolayısıyla işverenler çalışanların bu hakkını kullandırmak zorunda. İşveren 'kullandırmıyorum' diyemediği gibi işçi de 'ben kullanmıyorum' diyemiyor. Peki izin ne zaman kullanılacak? Buna kim karar verecek? Kullanma imkanı olmazsa ne olacak? İzin parası ödenir mi?

FARUK ERDEM
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte yıllık izin ve maaş rehberi: Bu detaylara dikkat

Tüm çalışanların yıllık izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte yıllık izin ve maaş rehberi: Bu detaylara dikkat

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanıyor.

*Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı?

Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. Bu tamamen işveren ile işçi arasındaki anlaşmayla gerçekleşiyor. Ancak yasal olarak bir yılı doldurmayan çalışan izin kullanamıyor.

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte yıllık izin ve maaş rehberi: Bu detaylara dikkat

*Bir yıllık süre nasıl hesaplanıyor?

Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınıyor. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil ediliyor. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılıyor.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte yıllık izin ve maaş rehberi: Bu detaylara dikkat

*Part-time çalışanlar izin yapar mı?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır.
Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılır.
Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İşte yıllık izin ve maaş rehberi: Bu detaylara dikkat

*İzin günleri bölünebiliyor mu?

Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yani çalışanlar isterlerse izinlerini 1'er gün olarak bile kullanabiliyor.

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