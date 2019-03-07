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  • Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı için ilk 6 aylık enflasyonu merak ederken, memur emeklilerinin yüzde 5'lik artışı gelirleri en az 118,98 lira artıracak. farkı oluşursa emeklinin oranı yükselecek. Peki son artışla emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte emekliye Temmuz zammı ve enflasyon farkına dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.03.2019 07:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 08:01
Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da değişecek.

Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri oranını, memur emeklileri fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merak ediyor.

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Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

Ancak ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 alacağı kesin.

Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

Memurlar için yapılan toplu sözleşmede Temmuz ayı oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı.

Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

Buna göre; memur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 5 yapılacak, ayrıca farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek.

Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak.

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