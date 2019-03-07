Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...
Milyonlarca emekliye müjdeli emekli maaşı haberi geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı için ilk 6 aylık enflasyonu merak ederken, memur emeklilerinin yüzde 5'lik artışı gelirleri en az 118,98 lira artıracak. Enflasyon farkı oluşursa emeklinin zam oranı yükselecek. Peki son artışla emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte emekliye Temmuz zammı ve enflasyon farkına dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.03.2019
07:51
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019
08:01