Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildirildi. BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.