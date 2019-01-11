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  • Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün sayıları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildirildi. BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 11.01.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 15:29
Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler

6 ay

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Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Elektronik eşya alımları

3 ay

(Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)

Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Bilgisayar alımları

6 ay

Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Taşımacılık ile ilgili harcamalar

6 ay

Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar

9 ay

Milyonlarca tüketici ilgilendiren çok önemli haber! İşte ürün ürün taksit sayıları...

Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar

6 ay

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