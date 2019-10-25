Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

ÜÇ YENİ VERGİ GELİYOR
GOOGLE DA APPLE DA YÜKÜMLÜ OLACAK
Google'den Apple'a, Netflix'den Spotify'a bugüne kadar vergi ödemeyen teknoloji şirketleri de kapsama alınıyor. Her türlü reklam hizmetleri, oyun, müzik, video uygulama içi satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetlerden yüzde 7.5 vergi alınacak. Türkiye'den elde edilen, hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Vergiyi bu hizmetleri sunan şirketler ödeyecek, tüketiciye doğrudan yansımayacak. Eğer bu şirketler, bu platformlar üzerinden Türkiye'de elde ettikleri gelirleri beyan edip, dijital hizmet vergisini ödemezse, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda internet sitesi üzerinden isimleri ilan edilecek. İlandan itibaren 30 gün içinde de yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine, bu hizmetlere erişimi engelleyebilecek.