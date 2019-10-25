Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni ile ilgili tüm detaylar...

Hükümet, çok kazanandan çok, az kazanandan az alacak. 500 bin TL'den fazla kazancı olanlar % 40 vergi ödeyecek. Milyon dolarlık evi olanlar daha fazla vergi verecek. Sporcu ve hakemlerin vergisi düzenleniyor.

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:00
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

Hükümet, çok kazanandan çok, az kazanandan az düzeni için düğmeye bastı. Gelir Vergisi'nde üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkıyor. Sporcuların vergisi yükseliyor. Spor hakemlerinin kazancında vergi istisnası kalkıyor. Kurumlar Vergisi düşecek. Uluslararası alanda uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler de getiriliyor. Buna göre, dijital hizmetlerden vergi alınacak. Konaklama ve değerli konut vergisi de geliyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

GELİR VERGİSİ DİLİMİ 7'YE ÇIKTI

Hazırlanan kanun teklifine göre, gelir vergisi dilimlerindeki mevcut oranlar sabit kalacak. Yani 500 bin TL'ye kadar geliri olanların yükü artmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak. Buna göre, 500 bin TL'ye kadar olan kazançlar mevcut oranlara göre vergilendirilecek. 500 bin TL'nin üzerindeki kazançlar yüzde 40 vergiye tabi olacak. Yeni vergi oranları 2019'da elde edilen ücret gelirlerine uygulanmayacak. Ancak bu yıl elde edilen ücret dışındaki gelirlerde yeni vergi oranları uygulanacak.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

EMEKLİNİN EVİ İSTİSNA OLACAK

Emlak vergisi ile tapu harcı matrahının alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yapılan veya yaptırılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah olarak kabul edilecek. Kamu ve diplomatik mensupların meskenleri, hiçbir geliri olmayan veya emekliler bu vergiden muaf olacak.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

YENİ GELİR VERGİSİ ORANLARI

* 18 bin TL'ye kadar % 15
* 40 bin TL'nin 18 bini için 2.700 TL, fazlası için % 20
* 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27
* 500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35
* 500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163.460, fazlası için % 40

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

ÜÇ YENİ GELİYOR


GOOGLE DA APPLE DA YÜKÜMLÜ OLACAK


Google'den Apple'a, Netflix'den Spotify'a bugüne kadar vergi ödemeyen teknoloji şirketleri de kapsama alınıyor. Her türlü reklam hizmetleri, oyun, müzik, video uygulama içi satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetlerden yüzde 7.5 vergi alınacak. Türkiye'den elde edilen, hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Vergiyi bu hizmetleri sunan şirketler ödeyecek, tüketiciye doğrudan yansımayacak. Eğer bu şirketler, bu platformlar üzerinden Türkiye'de elde ettikleri gelirleri beyan edip, dijital hizmet vergisini ödemezse, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda internet sitesi üzerinden isimleri ilan edilecek. İlandan itibaren 30 gün içinde de yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine, bu hizmetlere erişimi engelleyebilecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

LÜKS KONUTU OLANA VERGİ

Değeri 5 milyon lirayı aşan konutlara 'değerli konut vergisi' getiriliyor. Konutunun değeri 5-7.5 milyon arasında olanlar binde 3, 7.5-10 milyon arasında olanlar binde 6, 10 milyon ve üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 ödeyecek. Uygulama, Şubat 2020'de verilecek beyanlarla başlayacak. Vergi, şubat ile ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

KONAKLAMA VERGİSİ

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlere konaklama vergisi getirilecek. Geceleme ve diğer hizmetlerin KDV hariç toplam bedeli üzerinden yüzde 2 alınacak ve aylık ödenecek. Cumhurbaşkanı bu oranı 3 katına kadar artırabilecek veya yüzde 1'e kadar indirebilecek. Bu vergi 2020'de yüzde 1 olacak.

BİZE ULAŞIN