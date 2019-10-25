Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İşte yeni vergi düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar...

YENİ GELİR VERGİSİ ORANLARI

* 18 bin TL'ye kadar % 15

* 40 bin TL'nin 18 bini için 2.700 TL, fazlası için % 20

* 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27

* 500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35

* 500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163.460, fazlası için % 40