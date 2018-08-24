Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi geldi

YER BULAMAYANLAR ÇADIR KURDU

Rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler tatil beldelerinde otel, apart, pansiyon ararken, boş oda bulamayan tatilciler ya araçlarında konakladı ya da Antalya'ya yöneldi. Çadır ile gelen tatilciler ise çadırlarında tatillerini geçirmeyi tercih etti. Muğla'da denize kıyısı bulunmayan Yatağan ve Kavaklıdere dışındaki tüm ilçelerde konaklama tesisleri doldu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yer bulamayan tatilciler Muğla merkez ilçe Menteşe'deki otelleri tercih etti.

"BODRUM İLK SIRADA"

Muğla'ya gelen yerli turist ve araç sayısında ilk sırayı Bodrum aldı. Günlük ortalama 71 bin araç girişinin olduğu Bodrum'u 60 bin araç ile Fethiye, 38 bin araç ile Marmaris izledi. Muğla geneline 7 günde gelen araç sayısının ise yaklaşık 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bodrum'a günlük havayolu ve araçlar ile 450 bin, Fethiye'ye 400 ve Marmaris'e de 350 bin, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Datça, Seydikemer ve Milas ilçeleri ile birlikte toplam 10 milyon ziyaretçinin Muğla'ya geldiği tahmin ediliyor.



