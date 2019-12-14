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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

Dar gelirli aileleri yuva sahibi yapmak için Başkan Erdoğan tarafından müjdelenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi", vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı. Projenin hangi ilçelerde yapılacağı netleşti. İşte o ilçeler...

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 10:52
Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde yapılacak "100 Bin Sosyal Konut Projesi", tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yarattı. 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı projede vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de söz konusu konutların hangi ilçelerde yapılacağı oldu.

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

17.3 milyar TL'lik yatırımla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak ve ülke genelinde binlerce dar gelirli aileyi yuva sahibi yapacak projenin hayata geçirileceği ilçelerden bir bölümü netlik kazanmaya başladı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

BAŞKENT'TE ÜÇ İLÇE

Toplam 4 bin konut yapılacak Başkent Ankara'da 3 ilçedeki bazı projeler belirlendi. Ankara'nın Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde 2 bin 300 konut, Beypazarı'nda 500 konut, Nallıhan'da ise 200 konut yapılacağı öğrenildi. Durumu netlik kazanan ülke genelindeki diğer il ve ilçelerdeki konut sayısı ise şöyle sıralandı:

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

Adana Sarıçam Akkuyu mevkinde 800, Buruk mevkinde 800, Afyon Diner 4. Etap'ta 94, merkez Sadıkbey'de 350, merkez Çetinkaya'da 480, Emirdağ ilçesi 2. Etap'ta ise 151 konut yapılacak. Aksaray Güzelyurt 3. Etap'ta 156, merkez Yenikent'te 150, Ağaçören ilçesinde 60, Eskil ilçesinde 142 konut yapılacak. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılacak konut sayısı ise 79 olarak açıklandı.

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

DOĞU'DAN BATI'YA UZANACAK

Ardahan Göle 2. Etap'ta 300 konut yapılması kararlaştırılırken, Batman'ın Sason ilçesinde 116, Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi'nde 168, Bingöl Yedisu mevkinde 106 konut, Burdur Karamanlı 3. Etap'ta 109 konut, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 94, Şabanözü'nde 200 konut, Çorum'un Uğurludağ ilçesi 2. Etap'ta 150, Oğuzlar Mahallesi'nde ise 100 konut yapılacak.
Elazığ'ın Maden ilçesinde 150 konut kesinlik kazanırken, Erzincan Üzümlü ilçesinde 75, İliç'te 230, Erzurum Pasinler'de 142, Şenkaya'da ise 100 konut planlandı.

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

ISPARTA'DA İKİ İLÇE

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ise 102 konut yapılması kesinlik kazanırken, Isparta'nın Aksu ilçesinde 100, Eğirdir ilçesinde 200 konut yapılacak. Kayseri Sarıoğlan 2. Etap'ta 230, Kırıkkale Delice ilçesinde 100, Bahşılı'da 220, Keskin'de 124, Yahşihan'da ise 300 konut kesinleşti.

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

İLK KAZMA YILBAŞINDAN SONRA VURULACAK

Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaratan ve dar gelirli aileleri aylık 849 lira taksitle ev sahibi yapacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzaladı.

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