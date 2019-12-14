Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

DOĞU'DAN BATI'YA UZANACAK
Ardahan Göle 2. Etap'ta 300 konut yapılması kararlaştırılırken, Batman'ın Sason ilçesinde 116, Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi'nde 168, Bingöl Yedisu mevkinde 106 konut, Burdur Karamanlı 3. Etap'ta 109 konut, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 94, Şabanözü'nde 200 konut, Çorum'un Uğurludağ ilçesi 2. Etap'ta 150, Oğuzlar Mahallesi'nde ise 100 konut yapılacak.
Elazığ'ın Maden ilçesinde 150 konut kesinlik kazanırken, Erzincan Üzümlü ilçesinde 75, İliç'te 230, Erzurum Pasinler'de 142, Şenkaya'da ise 100 konut planlandı.