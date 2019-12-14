Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte ilçe ilçe ucuz konutun adresleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde yapılacak "100 Bin Sosyal Konut Projesi", tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yarattı. 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı projede vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de söz konusu konutların hangi ilçelerde yapılacağı oldu.