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Haberler Galeri O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 14:01

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trakya bölgesinde arsalara ilgi yüzde 200'e varan oranlarda artarken, uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bazı uzmanların İstanbul'da şiddetli bir deprem beklendiğini yönünde yaptığı açıklamalar kentte yaşayanlarda tedirginliğe neden oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar deprem ve doğal afet anında ne yapabilecekleri konusunda alternatifler ararken, akla ilk gelen şeylerden birisi de Trakya'dan arsa bakmak oldu.

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Online emlak ilan sitelerinde arama trafiği katlanırken, talebin artması sahada da somut bir şekilde görüldü.

Yatırımcılar, başta İstanbul'un Trakya'ya açılan kapısı Silivri ve Çatalca olma üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgeleri; Kırklareli merkez ile Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde arsa arayışına başladı.

Vatandaşların, içerisine konteyner, tekerlekli mobil ev (tiny house) ve prefabrik koyabileceği ve doğal afet anında bu yapılarda kalabileceği arazi talebinde bulunduğu görüldü. Artan ilgi nedeniyle de fiyatlarda hareketlilik yaşanırken, uzmanlar, yatırımcılara dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

"İLANLARDA ASILSIZ BİLGİLER YER ALABİLİYOR, MUTLAKA BELEDİYELERE DANIŞIN"

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök'ün yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ilçedeki arsalara ilginin katlandığını belirterek, bölgeye arazi almak için her gün çok sayıda vatandaşın akın ettiğini söyledi.

Altınkök, "Önceden talepler sadece yatırım amaçlı gelirken, depremlerin ardından vatandaşlar, şu anda 'herhangi bir doğal afet anında gelip kalmak için' yer arıyor. Daha önce bunu Kovid-19 döneminde görmüştük. Vatandaşlar zor zamanlarda sığınabilecek bir yere ihtiyaç duyuyor" dedi.

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Silivri'ye artan ilginin art niyetli kişileri de harekete geçirdiğini dile getiren Altınkök, yatırımcılar için şu uyarılarda bulundu:

"Son zamanlarda ilanların hemen hepsinde 'konteyner koyabilirsiniz', 'prefabrik ev ya da tiny house koyabilirsiniz' gibi ifadeler yer almaya başladı. Böyle bir pazarlama taktiğinin başladığını görüyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. İmarı bulunmayan hiçbir arsaya ya da tarlaya hiçbir şey koyamazsınız. Alıcılar, almak istediği gayrimenkul ile alakalı ilgili belediyeden araştırma yapmadan kesinlikle alım yapmamalılar."

Altınkök, alıcılara, özellikle bölgede yer alan kayıtlı emlakçılar ile çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, vatandaşların yatırım iştahını fırsata dönüştürmek isteyen kötü niyetlilerin bulunabildiğini vurguladı.

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

"HER 5 KİŞİDEN 4'Ü İMARLI ARSA TALEP EDİYOR"

Mustafa Altınkök, imarlı arsaların yanı sıra tarlalara da ilginin arttığını, bu ilgi nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını, vatandaşların alım yaparken arsanın değerini de iyice araştırması gerektiğini söyledi.

Şu anda Silivri'ye arsa almak için gelen her 5 kişiden 4'ünün imarlı arazi, birisinin ise tarla almak istediğini dile getiren Altınkök, konutlara ilginin daha düşük olduğunu anlattı.

Altınkök, "Bir yer alıyorsunuz, oraya yapılacak binanın belediye hizmetlerinden faydalanıp faydalanmayacağı, gerekli yapılaşma şartlarının bulunup bulunmadığı gibi konularda belediyeden gerekli bilgileri almadan alım yapılmamalı. Aracıdan alınan bilgileri belediye imar planları ile karşılaştırmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Artan talep nedeniyle gayrimenkul sahiplerinin elllerindeki arsaları çıkartmak istemediklerini belirten Altınkök, bu nedenle daha önce anlaşması yapılan satışların bile iptal olabildiğini sözlerine ekledi.

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