O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

"HER 5 KİŞİDEN 4'Ü İMARLI ARSA TALEP EDİYOR"
Mustafa Altınkök, imarlı arsaların yanı sıra tarlalara da ilginin arttığını, bu ilgi nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını, vatandaşların alım yaparken arsanın değerini de iyice araştırması gerektiğini söyledi.
Şu anda Silivri'ye arsa almak için gelen her 5 kişiden 4'ünün imarlı arazi, birisinin ise tarla almak istediğini dile getiren Altınkök, konutlara ilginin daha düşük olduğunu anlattı.
Altınkök, "Bir yer alıyorsunuz, oraya yapılacak binanın belediye hizmetlerinden faydalanıp faydalanmayacağı, gerekli yapılaşma şartlarının bulunup bulunmadığı gibi konularda belediyeden gerekli bilgileri almadan alım yapılmamalı. Aracıdan alınan bilgileri belediye imar planları ile karşılaştırmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
Artan talep nedeniyle gayrimenkul sahiplerinin elllerindeki arsaları çıkartmak istemediklerini belirten Altınkök, bu nedenle daha önce anlaşması yapılan satışların bile iptal olabildiğini sözlerine ekledi.