O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Online emlak ilan sitelerinde arama trafiği katlanırken, talebin artması sahada da somut bir şekilde görüldü.

Yatırımcılar, başta İstanbul'un Trakya'ya açılan kapısı Silivri ve Çatalca olma üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgeleri; Kırklareli merkez ile Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde arsa arayışına başladı.

Vatandaşların, içerisine konteyner, tekerlekli mobil ev (tiny house) ve prefabrik koyabileceği ve doğal afet anında bu yapılarda kalabileceği arazi talebinde bulunduğu görüldü. Artan ilgi nedeniyle de fiyatlarda hareketlilik yaşanırken, uzmanlar, yatırımcılara dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.