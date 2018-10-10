O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 120 bin seviyelerine ulaşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu'nun merkezi ilçesi Altınordu'da şehir içi geçişinde 12 trafik ışığı bulunuyor. Görünüş itibariyle 10 dakikada geçilebilecek olan Ordu şehir içi geçişi, trafik ışıkları, trafik yoğunluğu sebebiyle 30 dakikada zor geçiliyor.

