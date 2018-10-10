O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

TEPENİN ALTINDAN 5 KİLOMETRELİK TÜNEL AÇILDI
Bu özellikleri sebebiyle yapımına 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu inşaatı Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle sürüyor. Perşembe ilçesi Akçaova'dan başlayıp Boztepe'nin altından biri 3 bin 300 metrelik, diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu'yu iç kesimden geçerek sahil yoluna bağlanacak 21 kilometrelik yolun ilk etabı olan yaklaşık 11 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tünel, viyadük ve kavşak inşaatlarının bitirildiği yolda halen küçük bir heyelanlı bölümde çalışmalar yapılıyor.