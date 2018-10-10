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O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

2 milyar lira maliyetiyle 'nin en pahalı yollarından biri olan 'in en dar ve en kritik güzergahı olan 'da inşa edilen çevre yolu yılbaşında açılıyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:35
O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

'da yapımına 4 yıl önce başlanan 2 milyarlık dev bir mega proje olan çevre yolu inşaatının birinci etabı 3 ay sonra tamamlanacak

O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

Doğu 'i Kafkasya'ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan Çevre Yolu'nun yılbaşında hizmete gireceği açıklandı.

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O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

1989 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte ve Kafkaslar'ın jeostratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu'nun da önemini arttırdı. Kıyılara dolgu yapılmasıyla inşa edilen sahil yolu, trafiği büyük ölçüde hafifletirken, dolgu ve otoban yapılmayan ayrıca çevre yolu olmayan tek il olan 'da trafik geçişi adeta çileye dönüştü.


O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 120 bin seviyelerine ulaşıyor. Bu özelliğinden dolayı Sahil Yolu'nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu'nun merkezi ilçesi Altınordu'da şehir içi geçişinde 12 trafik ışığı bulunuyor. Görünüş itibariyle 10 dakikada geçilebilecek olan Ordu şehir içi geçişi, trafik ışıkları, trafik yoğunluğu sebebiyle 30 dakikada zor geçiliyor.

O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

TEPENİN ALTINDAN 5 KİLOMETRELİK TÜNEL AÇILDI

Bu özellikleri sebebiyle yapımına 4 yıl önce başlanan Çevre Yolu inşaatı Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle sürüyor. Perşembe ilçesi Akçaova'dan başlayıp Boztepe'nin altından biri 3 bin 300 metrelik, diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu'yu iç kesimden geçerek sahil yoluna bağlanacak 21 kilometrelik yolun ilk etabı olan yaklaşık 11 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tünel, viyadük ve kavşak inşaatlarının bitirildiği yolda halen küçük bir heyelanlı bölümde çalışmalar yapılıyor.

O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

75 KM'LİK FORE KAZIK

Valisi Seddar Yavuz, Ordu Çevre Yolunu sadece Ordu'nun değil tüm 'in beklediğini söyledi. Çevre yolunun trafiği rahatlatmasının yanında transit yolcular ile mal ve hizmet taşıyanların şehir trafiğine takılmadan kısa sürede gidecekleri yere varmasını sağlayan önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Vali Yavuz,

O bölgemiz bu yolu bekliyor, Büyük kolaylık sağlayacak! 2 milyarlık mega proje

bu yatırımı yaparken 'in karakteristik doğasıyla karşılaştıklarını belirtti. Yavuz, "Öncelikle iki etap halinde yapılması planlanan Çevre Yolu, toplam uzunluğu 21,4 kilometre olup, birinci etabı 10,4 kilometredir.

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