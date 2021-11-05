Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu

Ocak 2022 emekli ve memur zammı netleşiyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyon memur Ocak 2022 zammı ile birlikte yeni maaşlarını alacak. 2021 yılsonu yaklaştıkça, "Ocak 2022 emekli zammı, memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? Seyyanen zam belli oldu mu?" gibi soruları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Bununla beraber emekli zammı enflasyon oranları ile belirlenirken, memur zammı için de fark ödemeleri enflasyona göre yapılıyor. İşte yeni açıklanan verilerle beraber yeni zam oranı ve maaş hesapları…