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Haberler Galeri Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu
Giriş Tarihi: 05.11.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 08:43

Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu

Ocak 2022 emekli ve memur zammı netleşiyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyon memur Ocak 2022 zammı ile birlikte yeni maaşlarını alacak. 2021 yılsonu yaklaştıkça, "Ocak 2022 emekli zammı, memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? Seyyanen zam belli oldu mu?" gibi soruları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Bununla beraber emekli zammı enflasyon oranları ile belirlenirken, memur zammı için de fark ödemeleri enflasyona göre yapılıyor. İşte yeni açıklanan verilerle beraber yeni zam oranı ve maaş hesapları…

FARUK ERDEM
Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu

Kasım ayıyla beraber emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar belirginleşmeye başladı. Ocak 2022 zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten oluşacak enflasyon farkını almış olacaklar.

Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

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Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Ocak 2022 emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merak edilen emekli ve memur maaş zammı hesapları belli oldu

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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