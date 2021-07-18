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Haberler Galeri Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor
Giriş Tarihi: 18.07.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 12:34

Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor

Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, ikinci el araçların ve sıfır arabaların fiyatlarını araştırıyor. Hangi modelin ne kadardan satıldığını merak ediyor. Ancak tüketicilerin üçüncü bir seçeneği daha var. Bu seçenek ise Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar. Söz konusu araçların fiyatları piyasanın altında. Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Araçların fiyatları 11 bin liradan başlıyor.

Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale usulü ile satışa çıkardığı bazı araçlar ve fiyatları...

Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor

1998 BMW 3.20 D

Güncel Fiyat: 67.500 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:10

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Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor

1997 RENAULT BROADWAY RN

Güncel Fiyat: 26.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:20

Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor

2001 SAIPA SABA

Güncel Fiyat: 11.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:30

Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor

2005 KAMYON & KAMYONET FORD

Güncel Fiyat: 41.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:40

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