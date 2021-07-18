Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale usulü ile satışa çıkardığı bazı araçlar ve fiyatları...