Giriş Tarihi: 18.07.2021 12:29Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 12:34
Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık satışa çıkardı, fiyatlar 11 bin liradan başlıyor
Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, ikinci el araçların ve sıfır arabaların fiyatlarını araştırıyor. Hangi modelin ne kadardan satıldığını merak ediyor. Ancak tüketicilerin üçüncü bir seçeneği daha var. Bu seçenek ise Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar. Söz konusu araçların fiyatları piyasanın altında. Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Araçların fiyatları 11 bin liradan başlıyor.