Pekin’den Londra’ya dev ticaret köprüsü! Kartları yeniden dağıtacak hamle! Türkiye bölgesel güç oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan ile Nahçıvan'ı birleştireceğini ve Türkiye ile yeni ulaşım bağlantısını sağlayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.