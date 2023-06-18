Pekin’den Londra’ya dev ticaret köprüsü! Kartları yeniden dağıtacak hamle! Türkiye bölgesel güç oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde mevkidaşı Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaşım Bakanı Reşat Nebiyev ile yaptığı görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri de Zengezur Koridoru oldu.

Bakan Uraloğlu, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ermenistan üzerinden, Zengezur Bölgesi'nden geçecek kara ve demir yolu hatlarıyla birleştirecek olan Zengezur Koridoru'nda mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.