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Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

Dövizdeki kur farkı nedeniyle , Yunanların ve Bulgarların akınına uğruyor. 2018 yılında 2 buçuk milyon Bulgar ve Yunanlıyı ağırlayan kent esnafı durumdan memnun olurken, yabancı misafirler A'dan Z'ye neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den sağlıyor.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 15:30
Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır komşu olan , kur farkını avantaja çeviren yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonları alışveriş merkezleri, halk pazarları Yunan ve Bulgar turistlerle dolarken, günlük alışverişlerin yanı sıra artık ziyaretler konaklamalı hale geldi.

Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

Türkiye'de en çok turist artışı Antalya ve İstanbul'un ardından 'de yaşandı. Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Edirne'de, yılbaşı öncesi hareketlilik devam ediyor. 2018 yılının son Cuma gününde kurulan ve 'sosyete' pazarı olarak da bilinen ulus pazarı esnafı, yaşanan yoğunluktan memnun.

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Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

"Bulgar ve Yunan vatandaşların pazarımıza ilgisi oldukça yoğun"

Özellikle Ağustos 2018 tarihinden bu yana döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle euro ve Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla birlikte adeta Yunan ve Bulgarların akınına uğradıklarını belirten Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, "Bulgar ve Yunan vatandaşların pazarımıza ilgisi oldukça yoğun. Onların isteklerine cevap verme adına da ürün çeşitliği ve kalitesi olsun esnafımız elinden gelen çabayı gösteriyor" dedi.

Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

"2018 yılında 2 buçuk milyon civarında ziyaretçi aldık"

Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt da döviz kurunun yüksek olması nedeniyle kente gelen yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Gelen misafirlerimiz artık market alışverişlerini hatta sebze ve meyvelerini dahil bizim pazarlarımızdan karşılıyorlar. Tabi en çok tekstil ürünlerini alıyorlar ve her türlü emtia alır duruma geldiler" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

Zıpkınkurt, 'ye 2018 yılı içerisinde şehre alışveriş için gelen Bulgar ve Yunanlı ziyaretçi sayısının 2 buçuk milyon civarında olduğunu belirtti.

Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

"'Hadi bir kahve içelim' dediklerinde Edirne'ye geliyorlar"

Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını şehirden karşıladığına değinerek, "Artık arada sınırlar kalmadı. 'Hadi bir kahve içelim' dediklerinde 'ye geliyorlar.

Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

'ye geldiklerinde de her türlü alışverişlerini yapıyorlar. Onları Edirne'de görmekten bayağı memnunuz" dedi.

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