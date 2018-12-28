Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

"Bulgar ve Yunan vatandaşların pazarımıza ilgisi oldukça yoğun"
Özellikle Ağustos 2018 tarihinden bu yana döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle euro ve Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla birlikte adeta Yunan ve Bulgarların akınına uğradıklarını belirten Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, "Bulgar ve Yunan vatandaşların pazarımıza ilgisi oldukça yoğun. Onların isteklerine cevap verme adına da ürün çeşitliği ve kalitesi olsun esnafımız elinden gelen çabayı gösteriyor" dedi.