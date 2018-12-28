Sabahın erken saatlerinde geliyorlar, her şeyi alıp dönüyorlar

"2018 yılında 2 buçuk milyon civarında ziyaretçi aldık"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt da döviz kurunun yüksek olması nedeniyle kente gelen yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Gelen misafirlerimiz artık market alışverişlerini hatta sebze ve meyvelerini dahil bizim pazarlarımızdan karşılıyorlar. Tabi en çok tekstil ürünlerini alıyorlar ve her türlü emtia alır duruma geldiler" diye konuştu.