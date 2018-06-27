Sabuncubeli Tünelleri'nden 15 günde 600 bin araç geçti

İZMİR-MANİSA ARASI ULAŞIM SÜRESİNİ 15 DAKİKAYA İNDİRDİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indiren, hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında yap-işlet-devret modeliyle projeye başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı.