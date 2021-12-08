Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”

ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik yalan sosyal medyada muhalefet eliyle yayılırken bu algı operasyonunu ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bozarak böyle bir satışın olmadığını ve dezenformasyon yapıldığını açıklamıştı. ASELSAN bu yalan haberler sonrasında resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" diyerek bir video paylaştı. ASELSAN videoda, "Yaptırmayız diyenler oldu. Alkış tutanlar da. Aldırmadık, gücümüze inandık, başardık. Biz yaparız. Çünkü biz ASELSAN'ız. Burası Türkiye daha yeni başladık" ifadeleri içeriyor. Öte yandan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam!" dedi. İşte ASELSAN'ın o paylaşımı: