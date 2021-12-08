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Haberler Galeri Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”
Giriş Tarihi: 08.12.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 22:46

Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”

ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik yalan sosyal medyada muhalefet eliyle yayılırken bu algı operasyonunu ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bozarak böyle bir satışın olmadığını ve dezenformasyon yapıldığını açıklamıştı. ASELSAN bu yalan haberler sonrasında resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" diyerek bir video paylaştı. ASELSAN videoda, "Yaptırmayız diyenler oldu. Alkış tutanlar da. Aldırmadık, gücümüze inandık, başardık. Biz yaparız. Çünkü biz ASELSAN'ız. Burası Türkiye daha yeni başladık" ifadeleri içeriyor. Öte yandan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam!" dedi. İşte ASELSAN'ın o paylaşımı:

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a ASELSAN'ın satılacağına yönelik sosyal medyada bir algı çalışmasına girişildi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'den ise İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibi isimler ASELSAN'ın satılacağına yönelik paylaşımlar yaparak bu yalanı sosyal medyada yaydı. Kimi muhalif medya organları da BAE ile görüşmede ASELSAN konusunun da olduğunu iddia etti.

Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”

Kimi muhalif medya organları da BAE ile görüşmede ASELSAN konusunun da olduğunu iddia etti.

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Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”

ASELSAN'DAN JET HIZIYLA İDDİALARI YALANLADI

ASELSAN bu paylaşımların ve yalan haberin ardından jet hızıyla satış iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir.

Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”

Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

Satılacağı yalanına karşı işte ASELSAN’ın o paylaşımı: “Türkiye’nin ASELSAN’ı var!”

DEMİR: "ŞAŞIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik iddiaları yaptığı açıklama ile yalanlayarak, "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" ifadelerini kullandı.

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