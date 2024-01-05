SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti

Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkacak.



