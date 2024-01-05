Giriş Tarihi: 05.01.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
08:34
SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti
Son dakika haberi: Memur zam oranı katsayısı birlikte kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Yüzde 49,25'lik memur maaş zammı ile birlikte sosyal destekler de güncellendi. Geçen yıl 23 bin 490 lira uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak itibariyle 35 bin 58 liraya yükseldi. 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...