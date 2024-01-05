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Haberler Galeri SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti
Giriş Tarihi: 05.01.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 08:34

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti

Son dakika haberi: Memur zam oranı katsayısı birlikte kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Yüzde 49,25'lik memur maaş zammı ile birlikte sosyal destekler de güncellendi. Geçen yıl 23 bin 490 lira uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak itibariyle 35 bin 58 liraya yükseldi. 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

HAZAL ATEŞ
SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti

Memur katsayısındaki yüzde 49.25 artışla beraber yaşlılar, engelliler, hasta ve yakınlarına bakanlara yapılan sosyal destek ödemeleri de arttı. Çocukların ailelerinin yanında bakımı için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti

Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkacak.

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SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti

SOSYAL DESTEKLER YÜKSELDİ

Memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Yaşlı, engelli, hasta ve yakınlarına ödenen destek tutarları yükselecek. Buna göre 65 yaş aylığı 2 bin 348 lira olan ödeme 3 bin 504 liraya, evde bakım aylığı da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıktı.

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti

Evde bakım aylığında hane içindeki kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 liradan 11 bin 34 liraya çıktı. Memur zammıyla tüberküloz veya SSPE (beyin iltihabı) hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 608 liraya ulaştı.

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: 2024 Memur zammı ile sosyal destekler arttı! İşte yeni tablo: Kıdem tazminatı tavanı 35 bin lirayı geçti

Engel durumu yüzde 40-69 arasında olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık da 2 bin 797 liraya çıktı.

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