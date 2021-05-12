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Giriş Tarihi: 12.05.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 09:40

Siber suçlular 'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!

Hackerların suç dosyaları iyice kabarmaya başladı. salgınını da fırsata çeviren bilgisayar korsanları özellikle son dönemlerde saldırılarını iyice arttırdı. Son yaşanan bir olay pes derdirtti. Siber suçlular 'nin en önemli boru hattı şebekesine saldırı düzenledi. Bu olay 'ı da harekete geçirdi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Siber suçlular Beyaz Saray'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!

Bilgisayar korsanlarının aktiviteleri geçtiğimiz seneden bu yana arttı. Yayınlanan güvenlik raporları da bu durumu ortaya koyuyor. Hatta bazı saldırılar gündeme damga vurdu. Milyonlarca Facebook ve LinkedIn hesap bilgilerinin ele geçirilmesi, Oldsmar kentinde su şebekesinin siber saldırıyla zehirlenmeye çalışılması en çok konuşulan olaylar arasında yer alıyor. Yine oldukça ses getiren bir siber saldırı gerçekleşti.

Siber suçlular Beyaz Saray'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!

Siber korsanlar, 'nin en önemli boru hattı şebekesine saldırdı. Şu ana kadar bir altyapı tesisinde görülen en geniş kapsamlı aksamaya yol açan fidye yazılımı saldırısı 'ı harekete geçirdi.

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Siber suçlular Beyaz Saray'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!

, dün bilgisayar korsanlarının fidye yazılım saldırısına uğrayan ve 'nin doğudaki eyaletlerine enerji sağlayan önemli boru hatlarını devre dışı bırakmak zorunda kalan ABD'li Colonial Pipeline'ın saldırıyı atlatması için şirketle beraber çalışmalarını yürütüyor.

Siber suçlular Beyaz Saray'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!

Fidye yazılım saldırısının şu ana kadar bir altyapı tesisinde görülen en geniş kapsamlı aksamaya yol açtığı tahmin edilirken, saldırının ardından Kongre üyeleri ülkenin kritik tesislerinin bilgisayar korsanlarından daha iyi korunması için çağrıda bulundu.

Siber suçlular Beyaz Saray'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!

Colonial, Teksas'tan New Jersey'e uzanan 8850 kilometreden fazla uzunlukta boru hattı şebekesi işletiyor.

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