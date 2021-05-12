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Giriş Tarihi: 12.05.2021 09:31Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 09:40
Siber suçlular Beyaz Saray'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!
Hackerların suç dosyaları iyice kabarmaya başladı. Coronavirüs salgınını da fırsata çeviren bilgisayar korsanları özellikle son dönemlerde saldırılarını iyice arttırdı. Son yaşanan bir olay pes derdirtti. Siber suçlular ABD'nin en önemli boru hattı şebekesine saldırı düzenledi. Bu olay Beyaz Saray'ı da harekete geçirdi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...