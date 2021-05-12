Siber suçlular Beyaz Saray'ı harekete geçirdi! Son yapılan saldırı ortalığı karıştırdı!

Bilgisayar korsanlarının aktiviteleri geçtiğimiz seneden bu yana arttı. Yayınlanan güvenlik raporları da bu durumu ortaya koyuyor. Hatta bazı saldırılar gündeme damga vurdu. Milyonlarca Facebook ve LinkedIn hesap bilgilerinin ele geçirilmesi, Oldsmar kentinde su şebekesinin siber saldırıyla zehirlenmeye çalışılması en çok konuşulan olaylar arasında yer alıyor. Yine oldukça ses getiren bir siber saldırı gerçekleşti.