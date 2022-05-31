Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ile ilgili son dakika haberleri tütün kullanıcısı tarafından takip ediliyor. Son olarak Özel Tüketim Vergisi ÖTV artışı ardından en pahalı ve en uzun sigara hangisi yakın takibe alındı. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanırken "31 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları ne kadar oldu sorularının yanıtını araştırıyor. Peki ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?