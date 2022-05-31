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Haberler Galeri Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:48

Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları için ÖTV zammı yayımlanırken sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip edilen konu oluyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sosyal medyada yeni zam iddiaları dolaşırken 31 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki 31 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel yeni sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ile ilgili son dakika haberleri tütün kullanıcısı tarafından takip ediliyor. Son olarak Özel Tüketim Vergisi ÖTV artışı ardından en pahalı ve en uzun sigara hangisi yakın takibe alındı. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanırken "31 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları ne kadar oldu sorularının yanıtını araştırıyor. Peki ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

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Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

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