Sigara fiyatları son durum: ÖTV zammı sonrası 31 Mayıs 2022 JTI, BAT ve Philip Morris markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları için ÖTV zammı yayımlanırken sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip edilen konu oluyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sosyal medyada yeni zam iddiaları dolaşırken 31 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki 31 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel yeni sigara fiyatları listesi