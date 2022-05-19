Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

Sigara fiyatları ve sigara zammı sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada tütün ürünü kullanıcılarının gündemini meşgul ediyor. Son sigara zammı ile JTI, BAT ve Philip Morris grubu sigaralara 2 TL'lik zam uygulanmıştı. Yakın zamanda gerçekleşen bu fiyat değişiminin ardından henüz bir zam açıklaması yapılmazken, dolaşan iddialara ilişkin "Sigaraya zam mı geliyor, en ucuz sigara kaç TL oldu?" gibi sorular gündeme geliyor. İşte 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi ve bugünkü sigara fiyatları!