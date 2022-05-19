Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

Sigara fiyatları son günlerde tekrar zam iddiasıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılın başından beri uygulanan 2022 sigara zammı ile toplamda 8 TL'ye ulaşan bir artış söz konusu oldu. Yeni iddiaya göre tütün ürünlerine tekrar bir zam geleceği gündemde. Sigaraya zam mı geliyor sorusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, JTI, BAT, Philip Morris çatısı altındaki Marlboro, Parliament, Lark, Muratti, Kent, L&M, Chesterfield gibi markaların fiyatları merak ediliyor. En ucuz sigara kaç TL? İşte 19 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları!