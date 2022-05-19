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Haberler Galeri Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi
Giriş Tarihi: 19.05.2022 06:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 06:19

Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

Sigara fiyatları son günlerde tekrar zam iddiasıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılın başından beri uygulanan 2022 sigara zammı ile toplamda 8 TL'ye ulaşan bir artış söz konusu oldu. Yeni iddiaya göre tütün ürünlerine tekrar bir zam geleceği gündemde. Sigaraya zam mı geliyor sorusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, JTI, BAT, Philip Morris çatısı altındaki Marlboro, Parliament, Lark, Muratti, Kent, L&M, Chesterfield gibi markaların fiyatları merak ediliyor. En ucuz sigara kaç TL? İşte 19 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları!

Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

Sigara fiyatları ve sigara zammı sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada tütün ürünü kullanıcılarının gündemini meşgul ediyor. Son sigara zammı ile JTI, BAT ve Philip Morris grubu sigaralara 2 TL'lik zam uygulanmıştı. Yakın zamanda gerçekleşen bu fiyat değişiminin ardından henüz bir zam açıklaması yapılmazken, dolaşan iddialara ilişkin "Sigaraya zam mı geliyor, en ucuz sigara kaç TL oldu?" gibi sorular gündeme geliyor. İşte 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi ve bugünkü sigara fiyatları!

Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 19 MAYIS 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 19 Mayıs 2022 güncel fiyatları...

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Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Sigara fiyatları yeni zam iddiasıyla gündemde! Sigaraya zam mı geliyor? 19 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris güncel fiyat listesi

Samsun 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

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