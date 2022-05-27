SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:50
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
07:53
Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, 0.89 ve 0.99 faizli kredi açıklamasının ardından konutta bir gecede yüz binlerce lira zam yapan 65 bin fırsatçı tespit ederken, kira gelirleri ve fiyatlarına yönelik incelemeleri de derinleştirdi. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı. İncelemelerde kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlendi. Bakanlık ayrıca yeni bir de zorunluluk getiriyor. İşte düzenlemelerin ayrıntıları!