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Haberler Galeri SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor
Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:53

SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, 0.89 ve 0.99 faizli kredi açıklamasının ardından konutta bir gecede yüz binlerce lira zam yapan 65 bin fırsatçı tespit ederken, kira gelirleri ve fiyatlarına yönelik incelemeleri de derinleştirdi. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı. İncelemelerde kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlendi. Bakanlık ayrıca yeni bir de zorunluluk getiriyor. İşte düzenlemelerin ayrıntıları!

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

Son dakika haberi... Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dâhil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı.

SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

Tüzel kişiler de dâhil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 65 bin usulsüz işlem belirlendi. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alınıyor.

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SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

KİRA GELİRLERİNE YAKIN TAKİP

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyarırken, satın aldıkları müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı.

SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

Hatalı, eksik yapılan tapu alım satım değerlerinde hem alıcıya hem de satıcıya gösterilmeyen aradaki fark kadar harç miktarı, gecikme cezasıyla birlikte alınıyor. Ayrıca alıcı ve satıcıya ayrı ayrı harcın yüzde 25'i oranında vergi cezası kesiliyor.

SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

İNCELEMELER DERİNLEŞTİRİLDİ

Bakanlık, gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerleri tapu harcı yönünden incelemeye aldı. Alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği belirleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 2019-2020 yıllarındaki satışları ele alırken harç matrahının doğru beyan edilip edilmediğine yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüyor.

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