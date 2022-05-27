SON DAKİKA! 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası yeni uygulama başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunluluk getiriyor

Hatalı, eksik yapılan tapu alım satım değerlerinde hem alıcıya hem de satıcıya gösterilmeyen aradaki fark kadar harç miktarı, gecikme cezasıyla birlikte alınıyor. Ayrıca alıcı ve satıcıya ayrı ayrı harcın yüzde 25'i oranında vergi cezası kesiliyor.



