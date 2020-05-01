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Haberler Galeri Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

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haberleri... başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet destekli 36 ay vadeli kredi desteği başvurusu yapmak isteyenler, bu sorularının yanıtını araştırıyor. , ve , vatandaşların maddi açıdan yaşadıkları sıkıntılara gidermek adına 0.49 faiz oranı, 36 ay vade (6 ay geri ödemesiz) ile 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlıyor. Başvuru sonuçları neticesinde, talebi olumlu olarak değerlendirilen vatandaşlara 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin TL ve 3 bin TL devlet destekli kredi veriliyor. Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi geri ödemesi ise 6 ay sonra ertelemeli olarak başlıyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını yapabiliyor. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sonuçları ne zaman açıklanacak ve başvuru sorgulama nereden yapılır? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 10:46
Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Kamu bankaları olan , ve tarafından koronavirüsten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yürütülen ile ilgili haberleri peş peşe geliyor. Başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyenlerin yanı sıra yeni başvuru yapacaklar da konuyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, başvuru sürecine ilişkin detaylar için 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt aranıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 36 ay vadeli (6 ay geri ödemesiz ve ertelemeli) başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise SMS ile sonuç bildirimi bekliyor.

36 AY VADELİ 10 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak. Kredi tutarı, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile değişiklik gösteriyor.

10 BİN TL BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Haberimiz aracılığıyla, 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz olan Bireysel Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar ve son dakika gelişmeleri;

Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak.

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Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

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ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.

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