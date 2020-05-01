Son dakika haberi: 10 bin TL devlet destekli kredi başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 36 ay vadeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından koronavirüsten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yürütülen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyenlerin yanı sıra yeni başvuru yapacaklar da konuyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, başvuru sürecine ilişkin detaylar için 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt aranıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 36 ay vadeli (6 ay geri ödemesiz ve ertelemeli) 10 bin TL kredi başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise SMS ile sonuç bildirimi bekliyor.

36 AY VADELİ 10 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak. Kredi tutarı, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile değişiklik gösteriyor.

10 BİN TL BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Haberimiz aracılığıyla, 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz olan Bireysel Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar ve son dakika gelişmeleri;