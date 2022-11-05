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Haberler Galeri SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat
Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 06:59

SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat

İcra borçları affı son durum ve gelişmelerle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika gelişmesine göre; Meclis'te yapılan görüşmelerde, TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi. Peki Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu ödeyenler kara listeden çıkabilecek mi? İşte 10 milyon kişiyi ilgilendiren sorunun yanıtları...

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti. Öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek.

SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat

Silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.

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SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat

1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat

Çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getirilecek. Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) 2023 sonuna kadar uzatılacak.

SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat

Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı da silinecek. Madde ile bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

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