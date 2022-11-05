Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2022
06:59
SON DAKİKA | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Borcu olanlar dikkat
İcra borçları affı son durum ve gelişmelerle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika gelişmesine göre; Meclis'te yapılan görüşmelerde, TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi. Peki Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu ödeyenler kara listeden çıkabilecek mi? İşte 10 milyon kişiyi ilgilendiren sorunun yanıtları...