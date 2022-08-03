SON DAKİKA! 150 bin TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı: Kira fiyatlarını düşürecek! İşte tüm detaylar

YENİ EVLİLER İÇİN KOTA

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.