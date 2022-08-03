Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:48
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
06:52
SON DAKİKA! 150 bin TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı: Kira fiyatlarını düşürecek! İşte tüm detaylar
Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında detaylarını açıklayacağı proje kapsamında, vatandaşın erişilebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor.