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Haberler Galeri Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan'a sunulacak
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 07:31

Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı. Buna göre 3600 ek gösterge için üç farklı senaryo oluştu. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı yapıldı. Ek gösterge paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesinde son dakika detayları

HAZAL ATEŞ
Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan’a sunulacak

3600 ek gösterge son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı. Bakanlık bütün kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret, emekli ikramiyeleri tablosunu dikkate alarak yaptığı çalışmayı Mayıs sonunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek.

Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan’a sunulacak

BÜROKRATİK HİYERARŞİ DİKKATE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları Mayıs'ta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti.

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Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan’a sunulacak

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan’a sunulacak

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan’a sunulacak

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

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