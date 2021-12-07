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Haberler Galeri Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 07:42

Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!

Son dakika haberi: 3.5 milyon memura da müjdeli haber geldi. Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın zam tarihi ile ilgili "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!

Son dakika haberi... 3.5 milyon memura müjdeli haber geldi. Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak.

Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüşmesinde ek protokol konusunda mutabakat sağlandı.

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Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!

Ek zammın seyyanen yapılması öngörülüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek, enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!

TOPLU SÖZLEŞME GÜNCELLENİYOR

Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldığı anımsatılarak, "Kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur"

Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!

"Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi.

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