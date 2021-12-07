Giriş Tarihi: 07.12.2021
07:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
07:42
Son dakika | 3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Son dakika haberi: 3.5 milyon memura da müjdeli haber geldi. Ocak ayında memurlara
toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın zam tarihi ile ilgili "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuştu.
Son dakika haberi... 3.5 milyon memura müjdeli haber geldi. Ocak ayında memurlara
toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüşmesinde ek protokol konusunda mutabakat sağlandı.
Ek zammın seyyanen yapılması öngörülüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek, enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bildirildi.
TOPLU SÖZLEŞME GÜNCELLENİYOR
Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldığı anımsatılarak, "Kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur"
"Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi.