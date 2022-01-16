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Haberler Galeri SON DAKİKA | ABD’de yeni kriz çanları! Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…
Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 12:03

SON DAKİKA | ABD’de yeni kriz çanları! Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…

Son dakika haberi...Koranavirüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan etmesinin ardından yaklaşık 22 ay geçti. Bununla beraber özellikle 2021 yılında, bu küresel sağlık krizinin ekonomiler üzerinde yan etkileri daha çok hissedilmeye başlandı. Özellikle ABD ve AB ülkelerinde görülen enerji, gıda krizleri, Asya merkezli ihracat ülkelerindeki tedarik sorunları, küresel düzeyde artan enflasyon ve enflasyon endişelerini körüklüyor. Nitekim ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının görüldü. Bununla beraber ülkede açıklanan kritik makro verilerde zayıflama dikkat çekerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce şahinleşerek, 2022'de 3-4 faiz artırımı yapabileceği ihtimali güçlendi. Bu durum ABD ve tüm dünyada yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

METE DİRİCE
SON DAKİKA | ABD’de yeni kriz çanları! Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…

Son dakika haberler...ABD'de yüzde 7 ile 1982 yılından beri en yaşanan en büyük enflasyonun görülmesi, Fed'e söylem değiştirerek daha 'Şahin' bir duruşu beraberinde getirdi. Fed'in daha önce ısrarla 'Enflasyonda yükseliş geçici, 2023 yılından önce faiz artışı söz konusu değil mesajları' yerini, daha sıkı para politikası söylemlerine bıraktı. Ancak, Fed'in para politikasını belirlemesinde büyük önem verdiği makro veriler, parasal desteğin erkenden çekilmesinin sorun olabileceği yönünde sinyaller veriyor. Bilindiği üzere doların patronu Fed'in alacağı aksiyonlar, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

SON DAKİKA | ABD’de yeni kriz çanları! Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…

DÜNYADA SANAYİDE ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI: EMTİA TALEBİ PATLADI

Covid-19'un dünyanın gündemine oturmasının ardından birçok ülke sanayide çarkları durdurdu. Modern dünya tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sağlık krizi ile karşı karşıya kaldı. Tüm bunlarla beraber Covid-19 aşısının bulunması ve uygulamaya girmesiyle, kapanmaya gitmiş sanayisini durdurmuş ülkeler birer birer, ekonomide çarklarını döndürmek için Covid-19 tedbirlerini gevşetti.

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SON DAKİKA | ABD’de yeni kriz çanları! Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…

Uzun süren kapanma ve üretim-arz sıkıntılarının ardından dünyada sanayide çarkların dönmeye başlaması, özellikle sanayide girdi olarak kullanılan petrol, doğal gaz, bakır ve tarımsal emtialara olan talebin patlamasına neden oldu. Artan bu talep yüksek fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Bunun sonucu olarak dünyanın dev ekonomileri olarak kabul edilen ülkeler başta olmak üzere küresel enflasyon ve enflasyon endişeleri yükseldi.

SON DAKİKA | ABD’de yeni kriz çanları! Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…

KÜRESEL GIDA FİYATLARI 10 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları 2021'de yüzde 28,1 artışla son 10 yılın zirvesine ulaştı. Gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki değişimleri izleyen Gıda Fiyat Endeksi, geçen yıl ortalaması 125,7 puan düzeyinde gerçekleşti.

Küresel düzeyde tarımsal emtia fiyatlarının geçen yıl yaklaşık yüzde 28 artmasının ardından 2022 yılında da bu artışın süreceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | ABD’de yeni kriz çanları! Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor: Fed ‘Şahinleşiyor’ ama…

PETROL 20 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDEN 7 YILIN ZİRVESİNE YÖNELDİ

Covid-19'un pandemi ilanının ardından Nisan 2020'de arz fazlası yaşanacağı endişeleriyle 20 doların altına sarkarak son 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen sanayilerin en büyük girdisi olan petrolün fiyatı, son dönemde 4 katın üzerinde artış kaydederek 86 doları aştı. Petrol bu rakamla beraber 7 yılın en yüksek düzeyine yakınsarken, en son 2018 yılında 86 dolar düzeyinin üzeri test edilmişti.

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