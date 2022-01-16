Son dakika haberi...Koranavirüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan etmesinin ardından yaklaşık 22 ay geçti. Bununla beraber özellikle 2021 yılında, bu küresel sağlık krizinin ekonomiler üzerinde yan etkileri daha çok hissedilmeye başlandı. Özellikle ABD ve AB ülkelerinde görülen enerji, gıda krizleri, Asya merkezli ihracat ülkelerindeki tedarik sorunları, küresel düzeyde artan enflasyon ve enflasyon endişelerini körüklüyor. Nitekim ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının görüldü. Bununla beraber ülkede açıklanan kritik makro verilerde zayıflama dikkat çekerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce şahinleşerek, 2022'de 3-4 faiz artırımı yapabileceği ihtimali güçlendi. Bu durum ABD ve tüm dünyada yeni tartışmaları beraberinde getirdi.