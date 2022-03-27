Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama

İKİ TARAF İÇİN DE...

Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını hatırlatarak "Her iki tarafı yan yana getirmek sembolik de olsa önemliydi. Toplantıda beklentiler çok yüksek değildi. Uluslararası toplum olarak özellikle agresif taraf olan Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Ukrayna'nın egemenliğine yönelik yapılan saldırı kabul edilemez. Aynı zamanda her iki tarafa da alın akı ile bu işten çıkmaları için yardımda bulunmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya liderlerinin farklı arka kanallar üzerinden temaslarının olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Görünen o ki taraflar ciddi meseleler ve maddeler üzerinde görüşme yapıyor. Elbette ortak bir uzlaşı gerekiyor ancak ivedi bir şekilde ateşkese gidilmelidir Mariupol ve diğer bölgelerde sivillerin hayatını tehdit eden gelişmeler var. Halen şans ve umut var ancak bu gayretlerimizi sarf etmeliyiz." ifadesini kullandı.