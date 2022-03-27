Giriş Tarihi: 27.03.2022 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
11:40
Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama
Son dakika haberler: Dünyanın birçok ülkesi Rusya Ukrayna savaşını bahane ederek Rus iş adamları ve sanatçılarına karşı cadı avı başlatırken Türkiye "aktif tarafsızlık" politikasıyla takdir toplamaya devam ediyor. Mallarına el konan Roman Abramovic ve Alişer Usmanov gibi Rus oligarkların Türkiye'de iş kurabilmesine izin verilmesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli son dakika açıklamalarında bulundu.