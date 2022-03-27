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Haberler Galeri Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama
Giriş Tarihi: 27.03.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 11:40

Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama

Son dakika haberler: Dünyanın birçok ülkesi Rusya Ukrayna savaşını bahane ederek Rus iş adamları ve sanatçılarına karşı cadı avı başlatırken Türkiye "aktif tarafsızlık" politikasıyla takdir toplamaya devam ediyor. Mallarına el konan Roman Abramovic ve Alişer Usmanov gibi Rus oligarkların Türkiye'de iş kurabilmesine izin verilmesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli son dakika açıklamalarında bulundu.

Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama

Son dakika haberler: Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle neredeyse tüm dünyada malvarlıklarına el konan Rus iş adamlarıyla ilgili Türkiye'nin tutumu merak edilirken ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan geldi. Çavuşoğlu Rus oligarkların Türkiye'ye gelmesine ilişkin, "Bizim prensip olarak tutumumuz şudur, ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz." dedi.

Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama

Bakan Çavuşoğlu, Katar''ın başkenti Doha'da "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Doha Forumu'nun "Newsmaker" oturumunda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama

TÜRKİYE SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden barış müzakerelerinin son durumuna ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu savaşın önlenmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama

İKİ TARAF İÇİN DE...

Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını hatırlatarak "Her iki tarafı yan yana getirmek sembolik de olsa önemliydi. Toplantıda beklentiler çok yüksek değildi. Uluslararası toplum olarak özellikle agresif taraf olan Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Ukrayna'nın egemenliğine yönelik yapılan saldırı kabul edilemez. Aynı zamanda her iki tarafa da alın akı ile bu işten çıkmaları için yardımda bulunmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya liderlerinin farklı arka kanallar üzerinden temaslarının olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Görünen o ki taraflar ciddi meseleler ve maddeler üzerinde görüşme yapıyor. Elbette ortak bir uzlaşı gerekiyor ancak ivedi bir şekilde ateşkese gidilmelidir Mariupol ve diğer bölgelerde sivillerin hayatını tehdit eden gelişmeler var. Halen şans ve umut var ancak bu gayretlerimizi sarf etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Son dakika | Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama

BİZİM GÜNDEMİMİZ UZLAŞI ORTAMI

Çavuşoğlu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a ateşkese varılması yönünde talimat vereceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Biz uzlaşı için gerekli ortamı yaratmaya çalışan tarafız. Bu yüzden dürüst bir arabulucu olmamız gerekiyor. Bir tarafın daha çok adım atıp diğerinin az attığını söylemek de uygun olmaz. Bizim işimiz de her iki tarafın da bu süreçten başarılı bir çıkış yolu bulabilmesidir. Sonunda, sözünü ettiğim farklı müzakere kanallarında son nihai kararı verecek olan da liderlerdir. İki başkan Putin ve Zelenskiy. Bu yüzden her iki tarafı da yan yana getirmeye çalışıyoruz."

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