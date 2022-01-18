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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım
Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:12

Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 yatırım ajandası kapsamında ekonomik ve sosyal katkısı yüksek, acil hizmet ihtiyacını karşılayan 3 bin 134 projeye 184.3 milyar lira ödenek aktarılacak. Program kapsamında, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar m3'lük doğal gazın 2023'te vatandaşın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne bu yıl 14.8 Milyar lira kaynak verilecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 yatırım ajandası kapsamında ekonomik ve sosyal katkısı yüksek, acil hizmet ihtiyacını karşılayan 3 bin 134 projeye tarihi bir ödenek ayrılacak. Program kapsamında, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar m3'lük doğal gazın 2023'te vatandaşın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne bu yıl 14.8 Milyar lira kaynak verilecek. Doğalgaz arz güvenliğinde kritik öneme sahip Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projeleri'ne 4.5 milyar lira ödenek tahsis edilecek.


Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım

SAĞLIKTA 15 MİLYARLIK YATIRIM


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı yayımlandı. Yatırım programında en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma ve haberleşme, yüzde 13.3'le eğitim sektörü aldı. Enerji yatırımlarının payı yüzde 12.9, madencilik yatırımlarının payı yüzde 12.6, tarım yatırımlarının payı yüzde 10.1 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 9.3 oldu. İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Toplumun bütün kesimlerinin kaliteli eğitime eşit şartlarda erişimini sağlamak için temel eğitim yatırımlarına 15.2 milyar lira, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesine" 3 milyar lira ödenek ayrıldı. Sağlıkta hizmete erişimin ve kalitenin geliştirilmesine yönelik yatırımlara 15 milyar lira ayrıldı.


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Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım

SİLVAN BARAJI SU TUTACAK

Avrupa'nın en yüksek barajı olan Silvan Barajında 2022 yılında su tutulma aşamasına geçilecek. Devlet Su İşleri'nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 11.25 milyar lira aktarılacak. Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipinde temelden 175.5 m yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek barajı olan Silvan Barajı'nda bu yıl su tutulma aşamasına geçilecek. İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması 2.1 milyar lira içme suyu için ayrıldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım

YANGINA KARŞI 7 MİLYARLIK TEDBİR

Orman yangınları ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne 5 adet yangın söndürme uçağı, 10 adet helikopter ve arazöz temin temini için 7 milyar lira kaynak tahsis edildi. Enerji ve madencilik sektörlerinde bu yıl önemli bir ödenek artışı sağlanmış olup sağlanan bu artışla projeler bazında önemli gelişmeler kaydedilmesi bekleniyor. Bu kapsamda; 558 MW kurulu güce ve 275 metre yüksekliğe sahip olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yılsonunda tamamlanması hedefleniyor.

Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım

DOĞALGAZ YATIRIMLARI SÜRECEK

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar m3'lük doğal gazın ilk olarak 2023 yılında halkımızın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde çalışmalara hızla devam edilmekte olup projeye bu yıl 14.8 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projelerinde çalışmalara tüm hızıyla devam edilmekte olup bu projelere yaklaşık 4.5 milyar lira aktarılacak.

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