Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı: Karadeniz doğal gazına 14.8 milyarlık yatırım

SAĞLIKTA 15 MİLYARLIK YATIRIM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı yayımlandı. Yatırım programında en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma ve haberleşme, yüzde 13.3'le eğitim sektörü aldı. Enerji yatırımlarının payı yüzde 12.9, madencilik yatırımlarının payı yüzde 12.6, tarım yatırımlarının payı yüzde 10.1 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 9.3 oldu. İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Toplumun bütün kesimlerinin kaliteli eğitime eşit şartlarda erişimini sağlamak için temel eğitim yatırımlarına 15.2 milyar lira, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesine" 3 milyar lira ödenek ayrıldı. Sağlıkta hizmete erişimin ve kalitenin geliştirilmesine yönelik yatırımlara 15 milyar lira ayrıldı.



