SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurmuştu: İlave istihdam desteği detayları belli oldu

Giriş Tarihi: 13.04.2022 13:59
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
14:01
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası ilave istihdama destek verileceğini açıklamıştı. İstihdam desteğinin nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylar belli oldu. İstihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programları kapsamında, işverenlerin en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, programa katılanların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etme taahhüdünde bulunması gerekecek. Peki programlara başvurular nasıl yapılacak? İşte diğer ayrıntılar!