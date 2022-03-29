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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları
Giriş Tarihi: 29.03.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 07:36

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

Ekonomide son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ana başlıklarını aktardığı KDV indirimi başta olmak üzere birçok yeni adımın hayat pahalılığı ve fırsatçılara karşı önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Başkan Erdoğan indirimleri "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin ve yeme içme hizmetlerinin KDV'sini yüzde 8'e indirme kararı aldık" sözleriyle duyurdu. İşte ucuzluk ve rahatlamayı beraberinde getirecek olan son dakika düzenlemelerinin detayları

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

Ekonomide son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan'ın birçok ana başlıkta hayat pahalılığı ile mücadele edecek indirim kararlarını duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerin detayları son kullanıcıya yansıyacağının işareti oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından ve kalem kalem indirim gelen birçok ihtiyaç malzemesi ile hizmetten satır başları şöyle:

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

"TÜRKİYE'Yİ İLK 10'A SOKACAK BİR EKONOMİ PROGRAMI UYGULUYORUZ"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Milletimizin sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz.

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Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

SON DAKİKA | GIDA, ELEKTRİK, MESKEN VE TARIMSAL SULAMADA İNDİRİMİN DETAYLARI

İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

İŞTE KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLERİN BAZILARI

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında duyurduğu indirimler şöyle;

Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

İŞLETME VE OTELLERE KOLAYLIK

Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece birinci sınıf işletme, 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz.

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