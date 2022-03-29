Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları

Ekonomide son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan'ın birçok ana başlıkta hayat pahalılığı ile mücadele edecek indirim kararlarını duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerin detayları son kullanıcıya yansıyacağının işareti oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından ve kalem kalem indirim gelen birçok ihtiyaç malzemesi ile hizmetten satır başları şöyle: