Giriş Tarihi: 29.03.2022 07:25
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
07:36
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerde detaylar belli oldu; İşte rahatlatacak KDV indiriminin ayrıntıları
Ekonomide son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ana başlıklarını aktardığı KDV indirimi başta olmak üzere birçok yeni adımın hayat pahalılığı ve fırsatçılara karşı önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Başkan Erdoğan indirimleri "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin ve yeme içme hizmetlerinin KDV'sini yüzde 8'e indirme kararı aldık" sözleriyle duyurdu. İşte ucuzluk ve rahatlamayı beraberinde getirecek olan son dakika düzenlemelerinin detayları