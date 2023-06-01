SON DAKİKA: Borsa İstanbul ralliye başladı: 5000 puan! Kirli algı operasyonu çöktü: Erdoğan rüzgarı sürüyor!

Son dakika haberi...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 28 Mayıs sonrası başladığı ralliyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla belirsizlik dağıldı. 2. tur seçimleri öncesi 4400 puanlara kadar çekilen BIST 100, seçim sonuçları sonrası piyasalara gelen güven ve istikrarla beraber bugün 5000 puan psikolojik bandını aştı. Bu rakamlar seçim öncesi piyasalar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırılarak yürütülen kirli algı operasyonunun çöktüğünü gösterdi.