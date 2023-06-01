SON DAKİKA: Borsa İstanbul ralliye başladı: 5000 puan! Kirli algı operasyonu çöktü: Erdoğan rüzgarı sürüyor!

BORSA RALLİYE BAŞLADI: KİRLİ ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. 2. tur seçimleri öncesi 4.400 puana kadar çekilen endeks 5.000 puan psikolojik bandını yukarı yönlü kırdı. Endeks en son seçim üzerinden spekülasyonların henüz güçlenmediği tarihte; 25 Nisan'da 5.000 puanın üzerinde işlem görmüştü.

Endekste yükselişin güçlenmesinde Kabine'de olacak veya AK Parti içinden yeni ekonomi politikalarının belirlenmesinde eski Başbakan Yrd. ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in destek verecek olması da etkili oldu.

Böylece 'Erdoğan yeniden seçilirse borsa çökecek' yalanı da çürümüş oldu. Tüm bu rakamlar seçim öncesi piyasalar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırılarak yürütülen kirli algı operasyonunun çöktüğünü gösterdi.