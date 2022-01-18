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Haberler Galeri Son dakika | Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
Giriş Tarihi: 18.01.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 07:32

Son dakika | Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı

Son dakika haberler: İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Buna göre İşçi başına 5 puanlık destek 250-1876 lira arasında değişiyor. Yine edinilen son dakika bilgisine göre işçinin primini yatırmayan teşviklerden yararlanamayacak
İşverenin Türkiye genelindeki borcuna bakılacak. İşyerinin birinde borç çıksa diğeri de prim indirimi alamayacak
Gerçek kişilere Bağ-Kur prim sorgulaması yapılmayacak. İşte SABAH'ın ulaştığı tüm detaylar

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL’ye kadar katkı

Son dakika haberler: İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor.

Buna göre 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 lira ile 1876 lira arasında değişecek. Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat'a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak.

Son dakika | Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL’ye kadar katkı

İşte yeni döneme ilişkin SABAH'ın ulaştığı detaylar ve her işçi için iş verene verilecek destekler

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Son dakika | Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL’ye kadar katkı

İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan işyerleri de dâhil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak.

Son dakika | Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL’ye kadar katkı

BORÇ SORGULAMASI YAPILACAK

Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim konusunda yapılan değişiklikler bu yıl uygulamaya giriyor.

Son dakika | Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL’ye kadar katkı

Mevcut uygulamada işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak. SSK'lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere yüzde 34.5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen işverenlere destek için 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

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