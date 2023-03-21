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Haberler Galeri SON DAKİKA: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borcu silindi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 09:44

SON DAKİKA: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borcu silindi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi...Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulması hakkında kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi.

SON DAKİKA: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borcu silindi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulması hakkında kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borcu silindi! Resmi Gazete’de yayımlandı

DEPREMZEDELERİN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORCU SİLİNDİ

Öte yandan evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.

Ayrıca depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

İşte o detaylar;

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SON DAKİKA: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borcu silindi! Resmi Gazete’de yayımlandı

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu (Fon) kurmak, Fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

SON DAKİKA: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borcu silindi! Resmi Gazete’de yayımlandı

FONUN KURULUŞU

MADDE 2- (1) Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Afet Yeniden İmar Fonu kurulmuştur.

SON DAKİKA: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borcu silindi! Resmi Gazete’de yayımlandı

FONUN YÖNETİMİ VE İŞLEYİŞİ

MADDE 3- (1) Fonun Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur.

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