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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi
Giriş Tarihi: 21.02.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 20:43

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi

Son dakika... Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak. Dul ve yetimler hak ediş oranı kadar ikramiye alacak. Yılın ilk ikramiyesi 9 Nisan'dan önce yatacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KABUL EDİLDİ

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi

YÜZDE 50 ZAM YAPILDI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı. Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi

Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi

NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

SON DAKİKA