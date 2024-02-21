Giriş Tarihi: 21.02.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
20:43
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi
Son dakika... Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak. Dul ve yetimler hak ediş oranı kadar ikramiye alacak. Yılın ilk ikramiyesi 9 Nisan'dan önce yatacak. İşte son dakika haberinin detayları...