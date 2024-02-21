SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkıyor! Adalet Komisyonunda kabul edildi

Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.