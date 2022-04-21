Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:37

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için net tarih belli oldu. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ardı ardına açıklamalar yaptı. İki açıklama sonrası 'Bayram ikrayesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak' soruları böylelikle yanıt bulmuş oldu. Bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100+1.100 TL olarak toplamda 2.200 TL ödendi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar...