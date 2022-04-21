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Haberler Galeri Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:37

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için net tarih belli oldu. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ardı ardına açıklamalar yaptı. İki açıklama sonrası 'Bayram ikrayesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak' soruları böylelikle yanıt bulmuş oldu. Bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100+1.100 TL olarak toplamda 2.200 TL ödendi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar...

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin’den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi

Son dakika haberler...Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bayram ikramiyeleri 2022 ödemesi hakkında önemli açıklamalar geldi. Bakan Bilgin emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi? Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez bir bayram için 1.000 TL olarak uygulanmaya başlamış, geçtiğimiz yıl bu rakam 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Milyonların aklında hep aynı soru var: 2022'de emekli bayram ikramiyeleri zam alacak mı? İşte Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in bayram ikramiyeleri 2022 için yaptığı o açıklamalar...

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin’den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri 2 bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2.200 TL ödeme aldı.

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Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin’den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi

2022 yılı için de bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, '2022 bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam gelecek mi, ne zaman yatacak' sorusunu yanıtladı.

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin’den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi

BAKAN BİLGİN BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN ÖDEME TARİHİNİ AÇIKLADI

Bakan Bilgin, 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihini açıkladı. Buna göre bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihinde emekli ve hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi için zam gelecek mi? Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin’den ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından dikkat çeken bir diğer husus, 'Bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi' sorusu oldu. Bakan Bilgin henüz zam konusunda karara varmadıklarını açıkladı.

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